Синегубов: смогут ли люди вернуться домой после обстрела – пока неизвестно

Разрушения в обстрелянной утром 7 июля многоэтажке – достаточно серьезные, констатировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ввиду этого сложно сказать, разрешат ли людям в ближайшее время вернуться в свои квартиры, объяснил начальник ХОВА.

«Слишком рано говорить, потому что здесь был пожар, пожар пока ликвидирован, но внутри разрушения достаточно серьезные, потому что взрыв был мощным. Пока все службы проводят экспертные исследования, после этого будем говорить о заселении этого дома», – отметил Синегубов.

Также он предполагает, что количество пострадавших продолжит расти. На данный момент известно о 27 раненых, среди них – трое детей. Шесть человек госпитализировали, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

«Люди и дальше обращаются к врачам, потому что повреждения достаточно серьезные. Прямых попаданий, к счастью, не было, однако прямо перед домами есть «прилеты». И есть раненые от стекла, от других вещей, вследствие взрывных волн», – отметил начальник ХОВА.

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Напомним, утром 7 июля враг выпустил по Харькову беспилотники типа «Шахед». Под ударом оказались Слободской и Шевченковский районы. В обоих россияне ударили по многоэтажкам, а также гражданским постройкам. Известно, что вследствие обстрела пострадали более двух десятков людей, среди них есть и раненые дети.