Синєгубов: чи зможуть люди повернутися додому після обстрілу – поки невідомо
Руйнування в обстріляній вранці 7 липня багатоповерхівці – досить серйозні, констатував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Зважаючи на це, важко сказати, чи дозволять людям найближчим часом повернутися до своїх квартир, пояснив начальник ХОВА.
“Занадто рано говорити, тому що тут була пожежа, пожежа наразі ліквідована, але всередині руйнування досить серйозні, тому що вибух був потужним. Поки всі служби проводять експертні дослідження, після цього говоритимемо про заселення цього будинку”, – зазначив Синєгубов.
Також він припускає, що кількість постраждалих продовжуватиме зростати. На цей час відомо про 27 поранених, серед них – троє дітей. Шістьох людей госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
“Люди й надалі звертаються до лікарів, тому що пошкодження досить серйозні. Прямих влучень, на щастя, не було, проте прямо перед будинками є “прильоти”. І є поранені від скла, від інших речей, внаслідок вибухових хвиль”, – зазначив начальник ХОВА.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, вранці 7 липня ворог випустив по Харкову безпілотники типу “Шахед”. Під ударом опинилися Слобідський та Шевченківський райони. В обох росіяни вдарили по багатоповерхівках, а також по цивільних будівлях. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали понад два десятки людей, серед них є й поранені діти.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріл, прилет, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 09:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Руйнування в обстріляній вранці 7 липня багатоповерхівці – досить серйозні, констатував начальник ХОВА Олег Синєгубов.".