Двома ракетами вдарили росіяни по Чугуєву вранці – які наслідки
Фото: pixabay.com
Про те, що вранці 7 липня Чугуєв потрапив під ракетний удар, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Два ракетні удари. Є пошкодження цивільної інфраструктури, деталі ще аналізуємо”, – сказав начальник ХОВА.
До цього у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу удару балістикою в областях, де оголошена тривога. На той момент на Харківщині вона звучала вже з 04:39.
А близько 08:00 у Чугуєві пролунали вибухи.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріл, сінєгубов, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 09:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що вранці 7 липня Чугуєв потрапив під ракетний удар, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".