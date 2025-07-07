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Двома ракетами вдарили росіяни по Чугуєву вранці – які наслідки

Події 09:25   07.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двома ракетами вдарили росіяни по Чугуєву вранці – які наслідки Фото: pixabay.com

Про те, що вранці 7 липня Чугуєв потрапив під ракетний удар, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Два ракетні удари. Є пошкодження цивільної інфраструктури, деталі ще аналізуємо”, – сказав начальник ХОВА.

До цього у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу удару балістикою в областях, де оголошена тривога. На той момент на Харківщині вона звучала вже з 04:39.

А близько 08:00 у Чугуєві пролунали вибухи.

Читайте також: Синєгубов: чи зможуть люди повернутися додому після обстрілу – поки невідомо

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 09:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що вранці 7 липня Чугуєв потрапив під ракетний удар, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".