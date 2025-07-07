Двома ракетами вдарили росіяни по Чугуєву вранці – які наслідки

Про те, що вранці 7 липня Чугуєв потрапив під ракетний удар, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Два ракетні удари. Є пошкодження цивільної інфраструктури, деталі ще аналізуємо”, – сказав начальник ХОВА.

До цього у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу удару балістикою в областях, де оголошена тривога. На той момент на Харківщині вона звучала вже з 04:39.

А близько 08:00 у Чугуєві пролунали вибухи.