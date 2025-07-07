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Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:14   07.07.2025
Елена Нагорная
Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Восемь раз атаковали с начала суток военные РФ на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз штурмовали в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и в сторону Кутьковки, три боя продолжаются.

На Купянском направлении оккупанты совершили атаку в районе Голубовки, получили отпор.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, ВС РФ осуществили 14 атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир и Ольговка на Харьковщине. Три боя на направлении продолжаются.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 97», — характеризует Генштаб ситуацию на всех украинских фронтах.

Напомним, утром 7 июля Генштаб информировал, что в течение минувших суток на севере области СОУ отбили 24 атаки ВС РФ. Бои шли в районах Волчанска и Амбарного.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 17:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь раз атаковали с начала суток военные РФ на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".