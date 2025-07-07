Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба ВСУ

Восемь раз атаковали с начала суток военные РФ на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз штурмовали в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и в сторону Кутьковки, три боя продолжаются.

На Купянском направлении оккупанты совершили атаку в районе Голубовки, получили отпор.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, ВС РФ осуществили 14 атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир и Ольговка на Харьковщине. Три боя на направлении продолжаются.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 97», — характеризует Генштаб ситуацию на всех украинских фронтах.

Напомним, утром 7 июля Генштаб информировал, что в течение минувших суток на севере области СОУ отбили 24 атаки ВС РФ. Бои шли в районах Волчанска и Амбарного.