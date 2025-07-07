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Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни – інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 17:14   07.07.2025
Олена Нагорна
Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни – інформація Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Вісім разів атакували від початку доби військові РФ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів штурмували в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та у бік Кутьківки, три бої тривають.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили атаку в районі Голубівки, отримали відсіч.

На Лиманському напрямку, яка охоплює частини трьох областей, ЗС РФ здійснили 14 атак у районах низки населених пунктів, серед яких Новий Мир та Ольгівка на Харківщині. Три бої на напрямку тривають.

“Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 97”, – характеризує Генштаб ситуацію на всіх українських фронтах.

Нагадаємо, вранці 7 липня Генштаб інформував, що протягом минулої доби на півночі області СОУ відбили 24 атаки ЗС РФ. Бої йшли в районах Вовчанська та Амбарного.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 17:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім разів атакували від початку доби військові РФ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".