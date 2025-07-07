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Новини Харкова – головне за 7 липня: росіяни вдарили по місту БпЛА

Події 07:19   07.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 7 липня: росіяни вдарили по місту БпЛА Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:18

Вибухи в Харкові – ворог атакував місто БпЛА, є постраждалі

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив: росіяни випустили по місту БпЛА типу «Шахед».

“Під ударом – попередньо – Шевченківський район міста”, – написав Терехов.

Мер додав: на Харків продовжують летіти БпЛА та попередив про можливі повторні удари. Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та області залишатися в укриттях.Ще кілька вибухів пролунало у Слобідському районі. Там також є “прильоти”, уточнив Терехов. Тим часом стало відомо, що у Шевченківському – окупанти вдарили по багатоповерхівці.

“Внаслідок обстрілу є загоряння на 9 поверсі“, – повідомив начальник ХОВА.

Попередньо, внаслідок обстрілу будинку є постраждалі, написав Терехов. Пізніше він зазначив, що у Слобідському районі удару також зазнав багатоповерховий будинок.

За даними Синєгубова, унаслідок обстрілу в Шевченківському районі постраждали четверо людей, двоє з них – діти.

“Виникла пожежа на 8 поверсі будинку, орієнтовна площа займання — 10 м²”, – написав начальник ХОВА.

Пізніше мер розповів, що у Слобідському районі РФ вдарила по району житлової споруди, а також по цивільному об’єкту. Також відомо про двох поранених.

Тим часом начальник ХОВА уточнив, що всім пораненим уже надають медичну допомогу.

“Пошкоджено цивільні об’єкти, будівлю дитячого садка. Загальна кількість постраждалих зросла до семи осіб”, – додав Синєгубов.

Число постраждалих зросло до 16, уточнив Синєгубов. У Шевченківському районі – 11 постраждалих. У Слобідському – 5.

“Усім надається висококваліфікована медична допомога”, – повідомив начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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