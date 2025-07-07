За добу співробітники ДСНС врятували двох людей під час пожеж
Внаслідок обстрілів протягом доби на Харківщині було п’ять загорянь, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Через “прильоти” у Куп’янську спалахнули дві квартири у багатоповерхівці. Внаслідок цього постраждав чоловік 1968 року народження. Ще одна пожежа з постраждалою була вже у Харкові.
“Пожежа сталася у житловому будинку на вул. Бакинській Новобаварського району міста Харкова. Горіли домашні речі та диван на площі 2 м кв. Вогнеборці з задимленої оселі врятували жінку 1941 р.н.”, – уточнили у ДСНС.
Внаслідок ударів у селі Велика Бабка Чугуївського району спалахнула трава на площі 900 квадратних метрів.
“У с Підлиман Ізюмського району в результаті обстрілу горів очерет та господарча споруда, а у м. Ізюм автомобіль”, – додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 08:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів протягом доби на Харківщині було п’ять загорянь, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".