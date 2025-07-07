За сутки сотрудники ГСЧС спасли двух людей во время пожаров

В результате обстрелов в течение суток на Харьковщине было пять возгораний, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за «прилетов» в Купянске загорелось две квартиры в многоэтажке. В результате пострадал мужчина 1968 года рождения. Еще один пожар с пострадавшей был уже в Харькове.

«Пожар произошел в жилом доме на ул. Бакинской Новобаварского района города Харькова. Горели домашние вещи и диван на площади 2 м кв. Пожарные из задымленного дома спасли женщину 1941 г.р.», – уточнили в ГСЧС.

Также вследствие ударов в селе Великая Бабка Чугуевского района загорелась трава на площади 900 квадратных метров.

«В селе Подлиман Изюмского района в результате обстрела горел камыш и хозяйственная постройка, а в г. Изюм автомобиль», – добавили спасатели.