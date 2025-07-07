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За сутки сотрудники ГСЧС спасли двух людей во время пожаров

Происшествия 08:10   07.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки сотрудники ГСЧС спасли двух людей во время пожаров

В результате обстрелов в течение суток на Харьковщине было пять возгораний, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за «прилетов» в Купянске загорелось две квартиры в многоэтажке. В результате пострадал мужчина 1968 года рождения. Еще один пожар с пострадавшей был уже в Харькове.

«Пожар произошел в жилом доме на ул. Бакинской Новобаварского района города Харькова. Горели домашние вещи и диван на площади 2 м кв. Пожарные из задымленного дома спасли женщину 1941 г.р.», – уточнили в ГСЧС.

Также вследствие ударов в селе Великая Бабка Чугуевского района загорелась трава на площади 900 квадратных метров.

«В селе Подлиман Изюмского района в результате обстрела горел камыш и хозяйственная постройка, а в г. Изюм автомобиль», – добавили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 08:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов в течение суток на Харьковщине было пять пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".