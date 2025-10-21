Live
Тубус з ракетами знайшли жителі в полі на Харківщині (фото)

Суспільство 16:16   21.10.2025
Вікторія Яковенко
Тубус з ракетами знайшли жителі в полі на Харківщині (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

На Харківщині виявили тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами, його вже забрали сапери.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, місцеві мешканці у полі побачили підозрілий предмет і одразу зателефонували надзвичайникам.

«Сапери ДСНС з Волині, які наразі розміновують території на Сході України, завантажили небезпечний предмет на піротехнічний автомобіль за допомогою маніпулятора й транспортували його на спеціальний майданчик для знищення», – розповіли рятувальники.

тубус с ракетами нашли на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
тубус с ракетами нашли на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, минулого тижня до поліції надійшло повідомлення про вибух в Немишлянському районі. Встановлено, що чоловік проводив сільськогосподарські роботи в полі біля селища Білий Колодязь, де знайшов частину дрона та привіз її до Харкова. Вибухонебезпечний предмет підірвався під час огляду, через це чоловік отримав травми руки.

Автор: Вікторія Яковенко
