Жінка загинула під час пожежі на Харківщині (фото)

Про загоряння у приватному будинку в селі Петрівське Балаклійської громади повідомили о 12:07 сьогодні, 21 жовтня, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Зазначається, що площа пожежі склала близько 70 кв. м. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло жінки 1984 року народження.

На місці працювали шість надзвичайників. Про причину загоряння не повідомляють.

Нагадаємо, напередодні у селі Хлібне вогнеборці врятували жінку похилого віку, повідомляли у ДСНС у Харківській області. Пожежа зайнялася у приватній оселі. Вогонь охопив гараж і частину будинку на площі близько 80 м кв.