Жінка загинула під час пожежі на Харківщині (фото)

Події 14:14   21.10.2025
Вікторія Яковенко
Жінка загинула під час пожежі на Харківщині (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Про загоряння у приватному будинку в селі Петрівське Балаклійської громади повідомили о 12:07 сьогодні, 21 жовтня, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Зазначається, що площа пожежі склала близько 70 кв. м. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло жінки 1984 року народження.

На місці працювали шість надзвичайників. Про причину загоряння не повідомляють.

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, напередодні у селі Хлібне вогнеборці врятували жінку похилого віку, повідомляли у ДСНС у Харківській області. Пожежа зайнялася у приватній оселі. Вогонь охопив гараж і частину будинку на площі близько 80 м кв.

Читайте також: Що саме летить на Харків: у мерії поділилися, як вдається встановити тип зброї

Автор: Вікторія Яковенко
