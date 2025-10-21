Женщина погибла во время пожара на Харьковщине (фото)

О возгорании в частном доме в селе Петровское Балаклейской громады сообщили в 12:07 сегодня, 21 октября, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Площадь пожара составила около 70 кв м. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины 1984 года рождения.

На месте работали шесть чрезвычайников. О причине возгорания не сообщают.

Напомним, накануне в селе Хлебное пожарные спасли пожилую женщину, сообщали в ГСЧС в Харьковской области. Пожар загорелся в частном доме. Огонь охватил гараж и часть дома на площади около 80 кв м.