Женщину вынесли из пожара спасатели на Харьковщине (видео)

В селе Хлебное Лозовского района пожарные спасли пожилую женщину, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Пожар вспыхнул сегодня в частном доме. Огонь охватил гараж и часть дома на площади около 80 м² на момент приезда спасателей на место происшествия.

Вскоре в задымленном помещении пожарные нашли 78-летнюю женщину, которая из-за состояния здоровья не могла самостоятельно выйти из горящего дома. Не теряя ни минуты, пожарные вынесли пожилую женщину через окно на свежий воздух — и спасли ее жизнь.

Видео: ГСЧС в Харьковской области