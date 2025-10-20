Женщину вынесли из пожара спасатели на Харьковщине (видео)
Скриншот
В селе Хлебное Лозовского района пожарные спасли пожилую женщину, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Пожар вспыхнул сегодня в частном доме. Огонь охватил гараж и часть дома на площади около 80 м² на момент приезда спасателей на место происшествия.
Вскоре в задымленном помещении пожарные нашли 78-летнюю женщину, которая из-за состояния здоровья не могла самостоятельно выйти из горящего дома. Не теряя ни минуты, пожарные вынесли пожилую женщину через окно на свежий воздух — и спасли ее жизнь.
Видео: ГСЧС в Харьковской области
Читайте также: Энергетики обратились к жителям Харькова и области – о чем просят
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, спасатели ГСЧС, спасение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Женщину вынесли из пожара спасатели на Харьковщине (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 октября 2025 в 17:51;