Жінку винесли з пожежі вогнеборці на Харківщині (відео)

У селі Хлібне Лозівського району вогнеборці врятували жінку похилого віку, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Пожежа зайнялася сьогодні у приватній оселі. Вогонь охопив гараж і частину будинку на площі близько 80 м₂ на момент приїзду рятувальників на місце події.

Незабаром у задимленому приміщенні вогнеборці знайшли 78-річну жінку, яка через стан здоров’я не могла самостійно вийти з оселі, що палала. Не гаючи ані миті, вогнеборці винесли літню жінку через вікно на свіже повітря — і врятували її життя.

Відео: ДСНС у Харківській області