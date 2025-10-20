Жінку винесли з пожежі вогнеборці на Харківщині (відео)
У селі Хлібне Лозівського району вогнеборці врятували жінку похилого віку, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Пожежа зайнялася сьогодні у приватній оселі. Вогонь охопив гараж і частину будинку на площі близько 80 м₂ на момент приїзду рятувальників на місце події.
Незабаром у задимленому приміщенні вогнеборці знайшли 78-річну жінку, яка через стан здоров’я не могла самостійно вийти з оселі, що палала. Не гаючи ані миті, вогнеборці винесли літню жінку через вікно на свіже повітря — і врятували її життя.
Відео: ДСНС у Харківській області
