Энергетики обратились к жителям Харькова и области – о чем просят
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Специалисты АО «Харьковоблэнерго» сегодня, 20 октября, обратились к жителям Харьковщины с просьбой.
До 15:00 энергетики просят людей максимально сократить потребление электроэнергии. Для этого жителям необходимо выключить ненужные электроприборы и не включать одновременно несколько мощных устройств.
«Мы верим в наших потребителей, вместе с которыми мы не раз переживали самые темные времена. Благодарны вам за то, что, несмотря на все трудности, связанные с вынужденными отключениями электричества, вы с пониманием относитесь к ситуации и нашим разъяснениям. Мы чувствуем, что мы все действительно бок о бок в этой борьбе за свет», – объяснили энергетики.
Читайте также: Чем атакуют Харьков в 90% случаев, почему в части КАБов «поставлена точка»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: світло, свет, Харьков, харьковщина, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Энергетики обратились к жителям Харькова и области – о чем просят», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 октября 2025 в 11:45;