Энергетики обратились к жителям Харькова и области – о чем просят

Специалисты АО «Харьковоблэнерго» сегодня, 20 октября, обратились к жителям Харьковщины с просьбой.

До 15:00 энергетики просят людей максимально сократить потребление электроэнергии. Для этого жителям необходимо выключить ненужные электроприборы и не включать одновременно несколько мощных устройств.

«Мы верим в наших потребителей, вместе с которыми мы не раз переживали самые темные времена. Благодарны вам за то, что, несмотря на все трудности, связанные с вынужденными отключениями электричества, вы с пониманием относитесь к ситуации и нашим разъяснениям. Мы чувствуем, что мы все действительно бок о бок в этой борьбе за свет», – объяснили энергетики.