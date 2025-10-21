Що саме летить на Харків: у мерії поділилися, як вдається встановити тип зброї

У 90% випадків Ситуаційний центр Харкова визначає тип зброї, яка летить на місто, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» директор департаменту з надзвичайних ситуацій ХМР Богдан Гладких. Він поділився, як це вдається.

«Ми співпрацюємо і з прокуратурою, і з Ситуаційним центром Національної поліції. І в нас дуже добра комунікація й взаємодія. По-перше, з відповідних систем спостереження ми розуміємо попередньо типи зброї. І друге – специфіка роботи нашого департаменту. Наші фахівці поруч з ДСНС одними з перших виїжджають на місце «прильоту». І враховуючи той досвід, який ми маємо, дуже часто ми попередньо вже можемо сказати на місці, що саме, чим ворог завдав удару», – сказав Гладких.

Пояснює: тому і дуже швидко така інформація з’являється.

«І якщо це КАБ, ракета або «шахед», ми у 90% випадків можемо одразу сказати. А тип ракети, наприклад, буде встановлено пізніше. Тип КАБу – 250, 500, УМПБ Д-30 або там новий модифікований. Це вже такі подробиці, які трошки пізніше вже саме досліджують вибухотехніки й прокуратура. Але в 90% випадків ми ще, коли летить, розуміємо, що це летить саме», – підкреслив Гладких.

