Live
  • Вт 21.10.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.66

Що саме летить на Харків: у мерії поділилися, як вдається встановити тип зброї

Суспільство 12:07   21.10.2025
Вікторія Яковенко
Що саме летить на Харків: у мерії поділилися, як вдається встановити тип зброї

У 90% випадків Ситуаційний центр Харкова визначає тип зброї, яка летить на місто, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» директор департаменту з надзвичайних ситуацій ХМР Богдан Гладких. Він поділився, як це вдається.

«Ми співпрацюємо і з прокуратурою, і з Ситуаційним центром Національної поліції. І в нас дуже добра комунікація й взаємодія. По-перше, з відповідних систем спостереження ми розуміємо попередньо типи зброї. І друге – специфіка роботи нашого департаменту. Наші фахівці поруч з ДСНС одними з перших виїжджають на місце «прильоту». І враховуючи той досвід, який ми маємо, дуже часто ми попередньо вже можемо сказати на місці, що саме, чим ворог завдав удару», – сказав Гладких.

Пояснює: тому і дуже швидко така інформація з’являється.

«І якщо це КАБ, ракета або «шахед», ми у 90% випадків можемо одразу сказати. А тип ракети, наприклад, буде встановлено пізніше. Тип КАБу – 250, 500, УМПБ Д-30 або там новий модифікований. Це вже такі подробиці, які трошки пізніше вже саме досліджують вибухотехніки й прокуратура. Але в 90% випадків ми ще, коли летить, розуміємо, що це летить саме», – підкреслив Гладких.

Нагадаємо, директор департаменту з надзвичайних ситуацій ХМР Богдан Гладких розповідав, яким озброєнням найчастіше обстрілюють Харків.

Читайте також: “Я не хочу коментувати ці питання”: Терехов про готовність міста до блекауту

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Через скільки днів можуть включити опалення: сподівання «Укренерго» (відео)
Через скільки днів можуть включити опалення: сподівання «Укренерго» (відео)
21.10.2025, 12:34
У прокуратурі повідомили про 11 жертв російського авіаобстрілу в Харкові
У прокуратурі повідомили про 11 жертв російського авіаобстрілу в Харкові
21.10.2025, 09:43
Які мережі магазинів пішли з Харкова, розповіли в мерії
Які мережі магазинів пішли з Харкова, розповіли в мерії
21.10.2025, 10:35
“Я не хочу коментувати ці питання”: Терехов про готовність міста до блекауту
“Я не хочу коментувати ці питання”: Терехов про готовність міста до блекауту
21.10.2025, 11:22
Комунальники “працюють у посиленому режимі” – мерія про результати ударів
Комунальники “працюють у посиленому режимі” – мерія про результати ударів
21.10.2025, 09:12
Новини Харкова – головне за 21 жовтня: КАБи атакували місто, постраждалі
Новини Харкова – головне за 21 жовтня: КАБи атакували місто, постраждалі
21.10.2025, 12:38

Новини за темою:

19.10.2025
Названо найнебезпечніший та найбільш спокійні райони Харкова (відео)
19.10.2025
Скільки укриттів у Харкові відкриваються автоматично при тривозі: дані мерії
19.10.2025
Атака FPV на оптоволокні по Харкову: чи є загроза та як протидіють
19.10.2025
Аварійні графіки відключень у Харкові: чому їх не публікують заздалегідь
18.10.2025
Які об’єкти енергоінфраструктури пошкодила армія РФ у Харкові цієї осені


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Що саме летить на Харків: у мерії поділилися, як вдається встановити тип зброї», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2025 в 12:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 90% випадків Ситуаційний центр Харкова визначає тип зброї, яка летить на місто".