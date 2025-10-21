“Я не хочу коментувати ці питання”: Терехов про готовність міста до блекауту

Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки обстрілу, яке місто пережило в ніч проти 21 жовтня.

“Харків вкотре раз пережив дуже важку ніч. Було влучання шести КАБів по місту Харків. Хочу сказати, що пошкоджені 12 приватних будинків. Один з приватних будинків, в якому перебувала жінка, вщент зруйнований. Крім цього, постраждало підприємство. Це промислове підприємство, яке жодним чином до військових підприємств не має відношення. Постраждали мережі «Міськсвітла», мережі «Міськгаза». Зараз працюють всі наші комунальні служби для того, щоб якнайшвидше відновити”, – повідомив мер.

Він зазначив: пошкоджені вісім покрівель. І важливо оперативно закрити їх, адже у місті йде дощ. Тим часом кількість постраждалих може збільшуватись – люди пережили стрес і допомога лікарів таким мешканцям, можливо, знадобиться пізніше, припустив міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Також Терехов відповів на запитання ведучої – чи готовий Харків до повного блекауту, якщо чергова атака РФ буде спрямована на енергооб’єкти.

“Знаєте, я не хочу коментувати ці питання, бо вони стосуються певних планів, які у нас є на всяк випадок. Вони розроблені, і ми будемо бачити, як буде розгортатися ситуація”, – зазначив Терехов.