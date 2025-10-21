Тубус с ракетами нашли жители в поле на Харьковщине (фото)
На Харьковщине обнаружили тубус с неразорванными неуправляемыми авиационными ракетами, его уже забрали саперы.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, местные жители в поле увидели подозрительный предмет и сразу позвонили спасателям.
«Саперы ГСЧС из Волынской области, которые разминируют территории на Востоке Украины, загрузили опасный предмет на пиротехнический автомобиль с помощью манипулятора и транспортировали его на специальную площадку для уничтожения», — рассказали спасатели.
Напомним, на прошлой неделе в полицию поступило сообщение о взрыве в Немышлянском районе. Установлено, что мужчина проводил сельскохозяйственные работы в поле в районе поселка Великий Колодец, где нашел часть дрона и привез ее в Харьков. Взрывоопасный предмет подорвался при осмотре, из-за этого мужчина получил травмы руки.
Читайте также: Женщина погибла во время пожара на Харьковщине (фото)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Тубус с ракетами нашли жители в поле на Харьковщине (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 октября 2025 в 16:16;