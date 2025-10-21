Тубус с ракетами нашли жители в поле на Харьковщине (фото)

На Харьковщине обнаружили тубус с неразорванными неуправляемыми авиационными ракетами, его уже забрали саперы.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, местные жители в поле увидели подозрительный предмет и сразу позвонили спасателям.

«Саперы ГСЧС из Волынской области, которые разминируют территории на Востоке Украины, загрузили опасный предмет на пиротехнический автомобиль с помощью манипулятора и транспортировали его на специальную площадку для уничтожения», — рассказали спасатели.

Напомним, на прошлой неделе в полицию поступило сообщение о взрыве в Немышлянском районе. Установлено, что мужчина проводил сельскохозяйственные работы в поле в районе ​​поселка Великий Колодец, где нашел часть дрона и привез ее в Харьков. Взрывоопасный предмет подорвался при осмотре, из-за этого мужчина получил травмы руки.