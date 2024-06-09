У Белгорода. Самолет ВСУ впервые ударил по командному узлу в РФ – Sky News
Самолет ВВС Украины. Фото: AP
Украинский военный самолет впервые произвел выстрел по цели на территории РФ, сообщил Sky News украинский военный источник.
«Хотя оценка ущерба все еще проводится, подтверждено прямое попадание», — сообщил Sky News украинский военный источник.
Источник сообщил, что в воскресенье в районе Белгорода на западе России был обстрелян «российский командный узел».
Не сразу было ясно, какой тип боеприпаса использовался при атаке, в том числе было ли это западное оружие.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: бєлгород, Белгород, ВСУ, командный пункт, рф, самолет;
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 18:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский военный самолет впервые произвел выстрел по цели на территории РФ, сообщил Sky News украинский военный источник.".