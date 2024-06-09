У Белгорода. Самолет ВСУ впервые ударил по командному узлу в РФ – Sky News

Украинский военный самолет впервые произвел выстрел по цели на территории РФ, сообщил Sky News украинский военный источник.

«Хотя оценка ущерба все еще проводится, подтверждено прямое попадание», — сообщил Sky News украинский военный источник.

Источник сообщил, что в воскресенье в районе Белгорода на западе России был обстрелян «российский командный узел».

Не сразу было ясно, какой тип боеприпаса использовался при атаке, в том числе было ли это западное оружие.