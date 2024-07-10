Блинкен: F-16 летят из Дании и Нидерландов в Украину прямо сейчас – VA (видео)
Западные истребители F-16 в пути из Дании и Нидерландов в Украину прямо сейчас и присоединятся к обороне украинского неба этим летом, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне, передает Голос Америки.
«Пока мы говорим, идет передача поступающих из Дании самолетов F-16, поступающих из Нидерландов», – сказал Блинкен, выступая в среду на западе на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
В совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен также говорится, что «сейчас продолжается процесс передачи этих F-16», и уже этим летом Украина начнет применять эти истребители.
«Сейчас мы не можем предоставить дополнительные подробности из-за соображений по операционной безопасности», – добавлено в сообщении. К авиационной коалиции присоединились Бельгия и Норвегия.
Лидеры США, Дании и Нидерландов добавили: «Мы настроены на дальнейшее усиление военно-воздушных возможностей Украины, которые будут включать в себя эскадрильи современных многоцелевых самолетов четвертого поколения F-16.
Коалиция намерена поддерживать их обеспечение и вооружение, а также соответствующую подготовку пилотов для повышения оперативной эффективности».
Блинкен сказал, что в течение следующих нескольких дней будет обнародован «невероятно мощный пакет» для Украины, который построит «крепкий мост» для членства Украины в НАТО.
Госсекретарь США отметил, что партнеры по НАТО откроют командный пункт в Украине, впервые в истории происходящий в стране, которая только стремится к членству в альянсе.
Блинкен подчеркнул, что недавно подписанные соглашения о безопасности с Украиной США и другими партнерами означают, что эти страны обязались на долгосрочную перспективу помочь Украине построить оборонную способность, что позволит ей сдерживать РФ.
«Это посылает сильнейший мессидж Владимиру Путину, что он не продержится дольше Украины, он не продержится дольше партнеров Украины», – сказал Блинкен.
В Вашингтоне проходит юбилейный 75-й саммит НАТО, и вопрос помощи Украине среди его главных вопросов.
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: F-16, истребитель, Нато, саммит, самолет, сша, Энтони Блинкен;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 18:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Западные истребители F-16 в пути из Дании и Нидерландов в Украину прямо сейчас и присоединятся к обороне украинского неба этим летом, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне, передает Голос Америки.".