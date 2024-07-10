Блінкен: F-16 летять з Данії й Нідерландів до України прямо зараз – VA (відео)

Західні винищувачі F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні, передає Голос Америки.

“Поки ми говоримо, триває передача літаків F-16, які надходять з Данії, надходять з Нідерландів”, – сказав Блінкен, виступаючи у середу на заході на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

У спільній заяві президента США Джо Байдена, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен також йдеться про те, що “зараз триває процес передачі цих F-16”, і вже цього літа Україна почне застосовувати ці винищувачі.

“Наразі ми не можемо надати додаткові подробиці через міркування щодо операційної безпеки”, – додано в повідомленні. До авіаційної коаліції долучились також Бельгія та Норвегія, нагадують у заяві.

Лідери США, Данії та Нідерландів додали: “Ми налаштовані на подальше посилення військово-повітряних можливостей України, які включатимуть ескадрильї сучасних багатоцільових літаків четвертого покоління F-16.

Коаліція має намір підтримувати їхнє забезпечення та озброєння, а також подальшу відповідну підготовку пілотів для підвищення оперативної ефективності”.

Блінкен сказав, що протягом наступних кількох днів буде оприлюднено “неймовірно потужний пакет” для України, який побудує “міцний міст” для членства України в НАТО.

Держсекретар США наголосив, що партнери по НАТО відкриють командний пункт в Україні, що вперше в історії відбувається у країні, що лише прагне членства в альянсі.

Блінкен наголосив, що нещодавно підписані безпекові угоди з Україною США та іншими партнерами означають, що ці країни зобов’язалися на довгострокову перспективу допомогти Україні збудувати оборонну спроможність, що дасть їй можливість стримувати Росію.

“Це посилає найсильніший месидж президенту Росії Володимиру Путіну, що він не протримається довше, ніж Україна, він не протримається довше, ніж партнери України”, – сказав Блінкен.

У Вашингтоні триває ювілейний 75-ий саміт НАТО, і питання допомоги Україні є серед його головних питань.