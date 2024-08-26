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Корректировщика РФ, охотившегося на позиции Patriot в Харькове, поймала СБУ

Происшествия 13:00   26.08.2024
Оксана Якушко
Корректировщика РФ, охотившегося на позиции Patriot в Харькове, поймала СБУ

СБУ сорвала новые попытки РФ получить актуальные данные о защите Харькова системой Patriot и позиций ВСУ, задержав шпионившего за украинским войском информатора ФСБ, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Корректировщик пытался выявить и передать россиянам координаты боевых позиций зенитно-ракетных комплексов Patriot, защищающих воздушное пространство прифронтового города.

Также фигурант охотился на локации фортификационных сооружений и места наибольшего сосредоточения личного ВСУ.

В случае получения соответствующих геолокаций, россияне планировали совершить по ним воздушный удар с применением управляемых авиабомб и ракетного вооружения.

Информатором РФ оказался местный водитель одной из сетей продуктовых магазинов Харьковщины.

Для выполнения враждебной задачи фигурант объезжал город под видом грузовых перевозок на служебном автомобиле и скрыто фиксировал места дислокаций украинских защитников.

После разведывательных вылазок он обозначал потенциальные цели на гугл-картах, делал их подробное описание и мессенджером пересылал своему русскому куратору.

СБУ заблаговременно разоблачила вражеского информатора и задержала его.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации РФ).
Злоумышленника взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сорвала новые попытки РФ получить актуальные данные о защите Харькова системой Patriot и позиций ВСУ, задержав шпионившего за украинским войском информатора ФСБ, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".