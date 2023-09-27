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Домашній кіт напав на жінку: на Чугуївщині за рік – п’ятий випадок сказу

Суспільство 14:38   27.09.2023
Вікторія Яковенко
Домашній кіт напав на жінку: на Чугуївщині за рік – п’ятий випадок сказу

У Чугуївському районі на Харківщині від початку року зареєстрували п’ятий випадок сказу. 19 вересня в селі Іванівка 2-річний домашній кіт покусав жінку.

Тварину вбили та закопали. Фахівці ексгумували тіло кота та направили на експертизу. За її результатами у тварини підтвердили сказ, повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

У зв’язку з цим, в селі Іванівка ввели карантин. Небезпечною зоною визначили село Михайлівка й мисливські угіддя населеного пункту. У зоні спостереження –  село Волохів Яр Ізюмського району.

Також фахівці затвердили план комплексних заходів щодо ліквідації сказу в селі Іванівка та прилеглих польових та лісових угідь.

Нагадаємо, 15 вересня у селі Юрченкове у Чугуївському районі лисиця зайшла в курятник і подушила птахів. За результатами експертизи у тварини підтвердили сказ. 8 вересня у цьому ж районі скажена лисиця напала на дачницю та покусала їй руки.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі на Харківщині від початку року зареєстрували п’ятий випадок сказу. 19 вересня в селі Іванівка 2-річний домашній кіт покусав жінку.".