Домашній кіт напав на жінку: на Чугуївщині за рік – п’ятий випадок сказу

У Чугуївському районі на Харківщині від початку року зареєстрували п’ятий випадок сказу. 19 вересня в селі Іванівка 2-річний домашній кіт покусав жінку.

Тварину вбили та закопали. Фахівці ексгумували тіло кота та направили на експертизу. За її результатами у тварини підтвердили сказ, повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

У зв’язку з цим, в селі Іванівка ввели карантин. Небезпечною зоною визначили село Михайлівка й мисливські угіддя населеного пункту. У зоні спостереження – село Волохів Яр Ізюмського району.

Також фахівці затвердили план комплексних заходів щодо ліквідації сказу в селі Іванівка та прилеглих польових та лісових угідь.

Нагадаємо, 15 вересня у селі Юрченкове у Чугуївському районі лисиця зайшла в курятник і подушила птахів. За результатами експертизи у тварини підтвердили сказ. 8 вересня у цьому ж районі скажена лисиця напала на дачницю та покусала їй руки.