Скажена лисиця покусала дачницю: на Чугуївщині ввели карантин

У Чугуївському районі в Харківській області ввели карантин та визначили загрозливі зони через випадок сказу.

8 вересня у дачному кооперативі в селі в селі Стара Гнилиця лисиця напала на господарку ділянки та покусала їй руки. Експертиза встановила у тварини сказ, повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

У зв’язку з цим на території дачного кооперативу «Роздолля» у Старій Гнилиці ввели карантин. Також небезпечною зоною визначили села Гракове і Стара Гнилиця та мисливські угіддя цих населених пунктів. У зоні спостереження – селище Малинівка та мисливські угіддя громади.

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