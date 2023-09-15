Скажена лисиця покусала дачницю: на Чугуївщині ввели карантин
У Чугуївському районі в Харківській області ввели карантин та визначили загрозливі зони через випадок сказу.
8 вересня у дачному кооперативі в селі в селі Стара Гнилиця лисиця напала на господарку ділянки та покусала їй руки. Експертиза встановила у тварини сказ, повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
У зв’язку з цим на території дачного кооперативу «Роздолля» у Старій Гнилиці ввели карантин. Також небезпечною зоною визначили села Гракове і Стара Гнилиця та мисливські угіддя цих населених пунктів. У зоні спостереження – селище Малинівка та мисливські угіддя громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 14:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі в Харківській області ввели карантин та визначили загрозливі зони через випадок сказу.".