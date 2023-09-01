На Харківщині скажений кіт покусав дитину

У селі Михайлівка Чкаловської громади на Харківщині зафіксували випадок сказу.

Як повідомили у Чугуївській районній військовій адміністрації, у селі безпритульний кіт зайшов на подвір’я до людей та напав на них, а також покусав дитину. Після проведених лабораторних досліджень у тварини підтвердили сказ.

У зв’язку з цим протиепізоотична комісія ввела карантинні обмеження. Село Іванівка Чугуївського району визнали зоною спостереження. У Чкаловській громаді організували облік собак, кішок та сприятливих до захворювання свійських тварин в селах Михайлівка та Іванівка.

«Для ліквідації захворювання розроблено та затверджено комплекс заходів. Він передбачає, зокрема, організацію щеплення тварин та людей, дезінфекцію речей, забруднених слиною хворої на сказ тварини, та місць, де вона перебувала тощо», – додали в Чугуївській РВА.

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