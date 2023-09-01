На Харьковщине бешеный кот покусал ребенка

В селе Михайловка Чкаловской громады в Харьковской области зафиксировали случай бешенства.

Как сообщили в Чугуевской районной военной администрации, в селе бездомный кот зашел во двор к людям и напал на них, а также покусал ребенка. После проведенных лабораторных исследований у животного подтвердили бешенство.

В связи с этим противоэпизоотическая комиссия ввела карантинные ограничения. Село Ивановка Чугуевского района признали зоной наблюдения. В Чкаловской громаде организовали учет собак, кошек и благоприятных для заболевания домашних животных в селах Михайловка и Ивановка.

«Для ликвидации заболевания разработан и утвержден комплекс мер. Он предусматривает, в частности, организацию прививки животных и людей, дезинфекцию вещей, загрязненных слюной больного бешенством животного, и мест, где она находилась и т.д.», — добавили в Чугуевской РВА.

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