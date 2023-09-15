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Бешеная лиса покусала дачницу: на Чугуевщине ввели карантин

Общество 14:47   15.09.2023
Виктория Яковенко
Бешеная лиса покусала дачницу: на Чугуевщине ввели карантин

В Чугуевском районе в Харьковской области ввели карантин и определили опасные зоны из-за случая бешенства.

8 сентября в дачном кооперативе в селе Старая Гнилица лиса напала на хозяйку участка и покусала ей руки. Экспертиза установила у животного бешенство, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В связи с этим на территории дачного кооператива «Раздолье» в Старой Гнилице ввели карантин. Также опасными зонами определили села Граково и Старая Гнилица, также охотничьи угодья этих населенных пунктов. В зоне наблюдения – поселок Малиновка и охотничьи угодья громады.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 14:47;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе в Харьковской области ввели карантин и определили опасные зоны из-за случая бешенства.".