Бешеная лиса покусала дачницу: на Чугуевщине ввели карантин
В Чугуевском районе в Харьковской области ввели карантин и определили опасные зоны из-за случая бешенства.
8 сентября в дачном кооперативе в селе Старая Гнилица лиса напала на хозяйку участка и покусала ей руки. Экспертиза установила у животного бешенство, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
В связи с этим на территории дачного кооператива «Раздолье» в Старой Гнилице ввели карантин. Также опасными зонами определили села Граково и Старая Гнилица, также охотничьи угодья этих населенных пунктов. В зоне наблюдения – поселок Малиновка и охотничьи угодья громады.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе в Харьковской области ввели карантин и определили опасные зоны из-за случая бешенства.".