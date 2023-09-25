У селі на Чугуївщині скажена лисиця задушила курей: ввели карантин

У Чугуївському районі в Харківській області ввели карантин та визначили загрозливі зони через випадок сказу.

15 вересня у села Юрченкове лисиця зайшла в курятник і подушила птахів. Хижака побачила собака та напала на неї. Власник подвір’я помітив бійку й убив лисицю. За результатами експертизи у тварини підтвердили сказ, повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

У зв’язку з цим, в селі Юрченкове ввели карантинні обмеження. Небезпечною зоною визначили село Базаліївка й мисливські угіддя населеного пункту. У зоні спостереження – села Леб’яже та Приморське, а також мисливські угіддя цих населених пунктів.