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У селі на Чугуївщині скажена лисиця задушила курей: ввели карантин

Суспільство 12:20   25.09.2023
Вікторія Яковенко
У селі на Чугуївщині скажена лисиця задушила курей: ввели карантин Фото: ГУ Держпродспоживслужба в Харківській області

У Чугуївському районі в Харківській області ввели карантин та визначили загрозливі зони через випадок сказу.

15 вересня у села Юрченкове лисиця зайшла в курятник і подушила птахів. Хижака побачила собака та напала на неї. Власник подвір’я помітив бійку й убив лисицю. За результатами експертизи у тварини підтвердили сказ, повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

У зв’язку з цим, в селі Юрченкове ввели карантинні обмеження. Небезпечною зоною визначили село Базаліївка й мисливські угіддя населеного пункту. У зоні спостереження –  села Леб’яже та Приморське, а також мисливські угіддя цих населених пунктів.

Читайте також: Скажена лисиця покусала дачницю: на Чугуївщині ввели карантин

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі в Харківській області ввели карантин та визначили загрозливі зони через випадок сказу.".