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В селе на Чугуевщине бешеная лиса задушила кур: ввели карантин

Общество 12:20   25.09.2023
Виктория Яковенко
В селе на Чугуевщине бешеная лиса задушила кур: ввели карантин Фото: ГУ Госпродпотребслужба в Харьковской области

В Чугуевском районе на Харьковщине ввели карантин и определили опасные зоны из-за бешенства.

15 сентября в селе Юрченково лиса зашла в курятник и задушила птиц. Хищника увидела собака и напала на нее. Владелец двора заметил драку и убил лису. По результатам экспертизы у животного подтвердили бешенство, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В связи с этим, в селе Юрченково ввели карантинные ограничения. Опасной зоной определили село Базалиевка и охотничьи угодья населённого пункта. В зоне наблюдения — села Лебяжье и Приморское, а также охотничьи угодья этих населенных пунктов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 12:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине ввели карантин и определили опасные зоны из-за бешенства.".