В селе на Чугуевщине бешеная лиса задушила кур: ввели карантин
Фото: ГУ Госпродпотребслужба в Харьковской области
В Чугуевском районе на Харьковщине ввели карантин и определили опасные зоны из-за бешенства.
15 сентября в селе Юрченково лиса зашла в курятник и задушила птиц. Хищника увидела собака и напала на нее. Владелец двора заметил драку и убил лису. По результатам экспертизы у животного подтвердили бешенство, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
В связи с этим, в селе Юрченково ввели карантинные ограничения. Опасной зоной определили село Базалиевка и охотничьи угодья населённого пункта. В зоне наблюдения — села Лебяжье и Приморское, а также охотничьи угодья этих населенных пунктов.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 12:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине ввели карантин и определили опасные зоны из-за бешенства.".