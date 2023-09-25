В селе на Чугуевщине бешеная лиса задушила кур: ввели карантин

В Чугуевском районе на Харьковщине ввели карантин и определили опасные зоны из-за бешенства.

15 сентября в селе Юрченково лиса зашла в курятник и задушила птиц. Хищника увидела собака и напала на нее. Владелец двора заметил драку и убил лису. По результатам экспертизы у животного подтвердили бешенство, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В связи с этим, в селе Юрченково ввели карантинные ограничения. Опасной зоной определили село Базалиевка и охотничьи угодья населённого пункта. В зоне наблюдения — села Лебяжье и Приморское, а также охотничьи угодья этих населенных пунктов.