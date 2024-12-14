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Щеплення від сказу робитимуть тваринам у Харкові: де й коли

Суспільство 14:35   14.12.2024
Вікторія Яковенко
Щеплення від сказу робитимуть тваринам у Харкові: де й коли Фото: Харківська міськрада

У Харкові з 15 по 31 грудня фахівці Харківської обласної держлікарні ветеринарної медицини робитимуть тваринам щеплення проти сказу.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Звертатися можна за такими адресами:

Холодногірський та Новобаварський райони:

– вул. Балтійська, вул. Лісова – з 14:00 до 15:00 17 грудня;

– вул. Соколовська, пров. Черешневий – з 14:00 до 15:00 24 грудня.

Слобідський та Основ’янський райони:

– вул. Озерна – з 14:00 до 16:00 21 грудня;

– вул. Гутянська – з 14:00 до 16:00 28 грудня.

Немишлянський та Індустріальний райони:

– вул. Єдності – з 14:00 до 15:00 16 грудня;

– пров. Коханки – з 14:00 до 15:00 17 грудня;

– вул. Карпенка-Карого – з 14:00 до 15:00 18 грудня.

Шевченківський, Салтівський та Київський райони:

– вул. Автотракторна – з 12:00 до 14:00 17 грудня;

– вул. Софіївська – з 11:00 до 13:00 17 грудня.

У мерії відзначили: також для проведення вакцинації від сказу можна звертатися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини в Харкові.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 15 по 31 грудня фахівці Харківської обласної держлікарні ветеринарної медицини робитимуть тваринам щеплення проти сказу.".