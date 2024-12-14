Щеплення від сказу робитимуть тваринам у Харкові: де й коли
У Харкові з 15 по 31 грудня фахівці Харківської обласної держлікарні ветеринарної медицини робитимуть тваринам щеплення проти сказу.
Про це повідомили у Харківській міськраді. Звертатися можна за такими адресами:
Холодногірський та Новобаварський райони:
– вул. Балтійська, вул. Лісова – з 14:00 до 15:00 17 грудня;
– вул. Соколовська, пров. Черешневий – з 14:00 до 15:00 24 грудня.
Слобідський та Основ’янський райони:
– вул. Озерна – з 14:00 до 16:00 21 грудня;
– вул. Гутянська – з 14:00 до 16:00 28 грудня.
Немишлянський та Індустріальний райони:
– вул. Єдності – з 14:00 до 15:00 16 грудня;
– пров. Коханки – з 14:00 до 15:00 17 грудня;
– вул. Карпенка-Карого – з 14:00 до 15:00 18 грудня.
Шевченківський, Салтівський та Київський райони:
– вул. Автотракторна – з 12:00 до 14:00 17 грудня;
– вул. Софіївська – з 11:00 до 13:00 17 грудня.
У мерії відзначили: також для проведення вакцинації від сказу можна звертатися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини в Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 14:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 15 по 31 грудня фахівці Харківської обласної держлікарні ветеринарної медицини робитимуть тваринам щеплення проти сказу.".