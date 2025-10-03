Live
Козуля потрапила у «пастку» на Харківщині, тварину врятували військові (відео)

Суспільство 12:32   03.10.2025
Вікторія Яковенко
Козуля потрапила у «пастку» на Харківщині, тварину врятували військові (відео) Скриншот

Військовослужбовці бригади «Хартія» врятували на Харківщині козулю, яка заплуталася в колючому дроті.

«Перешкода призначалася, щоб призупинити рух піхоти та техніки на випадок, якщо ворог ризикне сунутися в цю ділянку. На щастя, поруч опинилися бійці «Хартії», які допомогли козулі позбутися підступної пастки, вийти на волю та повернутися до дикої природи», – зазначили воїни.

Подальша доля тварини наразі невідома, але «хартійці» сподіваються, що її небезпечні пригоди добігли кінця.

«Тварини також страждають від війни. Замість вільних безкраїх полів і лісів, де небезпека чекає виключно від природних хижаків, звірі живуть у зоні бойових дій», – підкреслили військові.

Нагадаємо, військові бригади “Хартія” наземним роботизованим комплексом вивезли котика. Тварина кілька місяців жила поряд із “хартійцями” не просто на фронті, а «на нулі». Спочатку екіпаж виконав основну місію, а по дорозі назад врятував кота. Евакуація пухнастика пройшла успішно: тепер бліндажний улюбленець прилаштувався у безпечному місці.

Читайте також: Господиня померла, а собака залишився прикутим у дворі: НП у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
