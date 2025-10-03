Козуля потрапила у «пастку» на Харківщині, тварину врятували військові (відео)
Військовослужбовці бригади «Хартія» врятували на Харківщині козулю, яка заплуталася в колючому дроті.
«Перешкода призначалася, щоб призупинити рух піхоти та техніки на випадок, якщо ворог ризикне сунутися в цю ділянку. На щастя, поруч опинилися бійці «Хартії», які допомогли козулі позбутися підступної пастки, вийти на волю та повернутися до дикої природи», – зазначили воїни.
Подальша доля тварини наразі невідома, але «хартійці» сподіваються, що її небезпечні пригоди добігли кінця.
«Тварини також страждають від війни. Замість вільних безкраїх полів і лісів, де небезпека чекає виключно від природних хижаків, звірі живуть у зоні бойових дій», – підкреслили військові.
Нагадаємо, військові бригади “Хартія” наземним роботизованим комплексом вивезли котика. Тварина кілька місяців жила поряд із “хартійцями” не просто на фронті, а «на нулі». Спочатку екіпаж виконав основну місію, а по дорозі назад врятував кота. Евакуація пухнастика пройшла успішно: тепер бліндажний улюбленець прилаштувався у безпечному місці.
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2025 в 12:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко