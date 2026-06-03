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Пеликан Петя больше не один: какой уголок оживает в экопарке под Харьковом

Общество 12:27   03.06.2026
Виктория Яковенко
Пеликан Петя больше не один: какой уголок оживает в экопарке под Харьковом Скриншот

На Лебедином озере в харьковском экопарке — пополнение. Привезли двух новых пеликанов.

«Наш пеликан Петя больше не один — теперь у него появилось два друга. Новые жители уже осваиваются на озере, а Петя, кажется, с удовольствием взял на себя роль хозяина — показывает им дом и вместе с ними завтракает любимой рыбкой», — отметили в пресс-службе экопарка.

Там говорят: это не последние пеликаны, приехавшие в экопарк.

«У нас их будет очень много. До полномасштабной войны Лебединое озеро было одним из самых живых уголков экопарка — здесь проживали больше сотни пеликанов, столько же лебедей и много других птиц. Но, к сожалению, из-за обстрелов в начале войны мы потеряли почти всех жителей озера. Сегодня этот уголок постепенно оживает снова. А мы шаг за шагом восстанавливаем Лебединое озеро”, — говорится в сообщении.

Видео: Харьковский экопарк

Напомним, в харьковском экопарке – пополнение. В семье мини-американских лошадей родился жеребенок.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 12:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лебедином озере в харьковском экопарке — пополнение. Привезли двух новых пеликанов.".