Пеликан Петя больше не один: какой уголок оживает в экопарке под Харьковом
На Лебедином озере в харьковском экопарке — пополнение. Привезли двух новых пеликанов.
«Наш пеликан Петя больше не один — теперь у него появилось два друга. Новые жители уже осваиваются на озере, а Петя, кажется, с удовольствием взял на себя роль хозяина — показывает им дом и вместе с ними завтракает любимой рыбкой», — отметили в пресс-службе экопарка.
Там говорят: это не последние пеликаны, приехавшие в экопарк.
«У нас их будет очень много. До полномасштабной войны Лебединое озеро было одним из самых живых уголков экопарка — здесь проживали больше сотни пеликанов, столько же лебедей и много других птиц. Но, к сожалению, из-за обстрелов в начале войны мы потеряли почти всех жителей озера. Сегодня этот уголок постепенно оживает снова. А мы шаг за шагом восстанавливаем Лебединое озеро”, — говорится в сообщении.
Видео: Харьковский экопарк
Напомним, в харьковском экопарке – пополнение. В семье мини-американских лошадей родился жеребенок.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: озеро, пеликан, Харьковский экопарк;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 12:27;