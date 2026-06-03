Пелікан Петя більше не один: який куточок оживає в екопарку під Харковом
На Лебединому озері у харківському екопарку — поповнення. Привезли двох нових пеліканів.
“Наш пелікан Петя більше не один – тепер у нього з’явилися двоє друзів. Нові мешканці вже освоюються на озері, а Петя, здається, із задоволенням узяв на себе роль господаря — показує їм дім та разом із ними снідає улюбленою рибкою”, – зазначили у пресслужбі екопарку.
Там кажуть: це не останні пелікани, які приїхали до екопарку.
“У нас їх буде дуже багато. До повномасштабної війни Лебедине озеро було одним із найживіших куточків екопарку — тут мешкали понад сотня пеліканів, стільки ж лебедів та багато інших птахів. Але, на жаль, через обстріли на початку війни ми втратили майже всіх мешканців озера. Сьогодні цей куточок поступово оживає знову. А ми крок за кроком відновлюємо Лебедине озеро”, – йдеться у повідомленні.
Відео: Харківський екопарк
Нагадаємо, в харківському екопарку – поповнення. У родині мініамериканських коней народилося лоша.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: озеро, пеликан, Харьковский экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 12:27;