Пелікан Петя більше не один: який куточок оживає в екопарку під Харковом

На Лебединому озері у харківському екопарку — поповнення. Привезли двох нових пеліканів.

“Наш пелікан Петя більше не один – тепер у нього з’явилися двоє друзів. Нові мешканці вже освоюються на озері, а Петя, здається, із задоволенням узяв на себе роль господаря — показує їм дім та разом із ними снідає улюбленою рибкою”, – зазначили у пресслужбі екопарку.

Там кажуть: це не останні пелікани, які приїхали до екопарку.

“У нас їх буде дуже багато. До повномасштабної війни Лебедине озеро було одним із найживіших куточків екопарку — тут мешкали понад сотня пеліканів, стільки ж лебедів та багато інших птахів. Але, на жаль, через обстріли на початку війни ми втратили майже всіх мешканців озера. Сьогодні цей куточок поступово оживає знову. А ми крок за кроком відновлюємо Лебедине озеро”, – йдеться у повідомленні.

Відео: Харківський екопарк

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