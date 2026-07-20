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КАБы упали в 50 метрах: газовики попали под повторный удар по Дергачевщине

Происшествия 12:27   20.07.2026
Виктория Яковенко
КАБы упали в 50 метрах: газовики попали под повторный удар по Дергачевщине Фото: Харьковский филиал «Газсети»

В Дергачевской громаде оккупанты ударили КАБами по аварийной бригаде газовиков, которая ликвидировала утечки газа в домах, поврежденных из-за обстрелов.

«Именно в то время, когда газовики начали работать, враг нанес повторный удар. КАБы упали в 50 м от сотрудников экстренной службы 104. Парни, которые более четырех лет работают в условиях боевых действий и обстрелов, имели мгновенную реакцию и спрятались от поражения взрывной волной, упав на землю», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

Аварийщики не пострадали. А их авто из-за взрыва частично деформировало.

В компании говорят: это не первый удар по газовикам Харьковщины. С начала года из-за вражеских атак более 20 единиц спецтехники получили повреждения разной степени.

«Несмотря на это наши коллеги остаются на своих рабочих местах. В этом году газовики Харьковской области более 180 раз выезжали на вызовы, связанные с боевыми действиями», — говорится в сообщении.

удар по газовикам на Харьковщине
Фото: Харьковский филиал «Газсети»
удар по газовикам на Харьковщине
Фото: Харьковский филиал «Газсети»

Напомним, накануне, 19 июля, около 18:00 вражеский БпЛА ударил по жителю поселка Казачья Лопань, сообщал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. У 61-летнего пострадавшего диагностировали взрывное ранение с повреждением мягких тканей левой голени и открытый перелом левой голени. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 12:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской громаде оккупанты ударили КАБами по аварийной бригаде газовиков, которая ликвидировала утечки газа в домах, поврежденных из-за обстрелов.".