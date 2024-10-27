Козуля з унікальною долею оселилася під Харковом (відео)

Козуля Пискля, яку врятували у зоні бойових дій українські військові, звикає до нового дому в екопарку під Харковом.

Пів року тому захисники привезли маленьку косулю одній з родин, яка мешкала у селі Нова Кругляківка Ізюмського району. Тваринка залишилася без мами та могла загинути від голоду та холоду, розповідають у пресслужбі екопарку.

“Кажуть, у вас є корівка, випоїть її молочком. Бо вона прибилася до нас, а в нас стріляють, дуже шумно, їй страшно. Вона зі мною поряд була весь час, я її заспокоювала. Вони її привезли, вона весь час пищала. Я кажу, ну нехай буде Пискля”, – говорить Інна Михайлівна, яка приїхала відвідати улюбленицю в екопарку.

Відео: фейсбук екопарку

Пискля підросла і стала як звичайна домашня коза: вона жила у дворі разом з іншими свійськими тваринами. Коли з села почали евакуйовувати людей, родина навідріз відмовилася виїжджати з-під обстрілів без своєї улюбленої Писклі. Тому волонтери завантажили в машину людей, їхні речі, котів та козулю.

Писклю одразу привезли до екопарку, щоб там про неї подбали фахівці. Тепер тварина живе із сородичами на території Лебединого озера.