Козуля з унікальною долею оселилася під Харковом (відео)
Козуля Пискля, яку врятували у зоні бойових дій українські військові, звикає до нового дому в екопарку під Харковом.
Пів року тому захисники привезли маленьку косулю одній з родин, яка мешкала у селі Нова Кругляківка Ізюмського району. Тваринка залишилася без мами та могла загинути від голоду та холоду, розповідають у пресслужбі екопарку.
“Кажуть, у вас є корівка, випоїть її молочком. Бо вона прибилася до нас, а в нас стріляють, дуже шумно, їй страшно. Вона зі мною поряд була весь час, я її заспокоювала. Вони її привезли, вона весь час пищала. Я кажу, ну нехай буде Пискля”, – говорить Інна Михайлівна, яка приїхала відвідати улюбленицю в екопарку.
Відео: фейсбук екопарку
Пискля підросла і стала як звичайна домашня коза: вона жила у дворі разом з іншими свійськими тваринами. Коли з села почали евакуйовувати людей, родина навідріз відмовилася виїжджати з-під обстрілів без своєї улюбленої Писклі. Тому волонтери завантажили в машину людей, їхні речі, котів та козулю.
Писклю одразу привезли до екопарку, щоб там про неї подбали фахівці. Тепер тварина живе із сородичами на території Лебединого озера.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: косуля, Харьковский экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 12:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ККозуля Пискля, яку врятували у зоні бойових дій українські військові, звикає до нового дому в екопарку під Харковом".