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Секрети Балу хризантем розкрили в харківському екопарку (відео)

Суспільство 17:05   14.10.2024
Оксана Горун
Секрети Балу хризантем розкрили в харківському екопарку (відео) Скриншот

Пресслужба екопарку відповіла на одне з найпопулярніших питань харків’ян: як вдається під час Балу хризантем підтримувати квіткові композиції невідцвітними.

“Нас дуже часто у соціальних мережах запитують: «Як під час Балу хризантем ми доглядаємо за квітами та підтримуємо їх у такому неймовірно чудовому вигляді?» По-перше, для Балу хризантем ми використовуємо пізні сорти квітів, а тому бутони довше не вʼянуть. По-друге, наші працівники дуже пильно слідкують за кожною квітковою композицією, а коли помічають, що якась квіточка зівʼяла, то її одразу замінюють на нову — свіжу та красиву”, — пояснили в екопарку.

Відео: Харківський екопарк

Також співробітники наголосили, що квіти постійно поливають водою.

Читайте також: Бал хризантем відкрили в екопарку під Харковом (відео)

Автор: Оксана Горун
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Бал хризантем відкрили в екопарку під Харковом (відео)

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 17:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба екопарку відповіла на одне з найпопулярніших питань харків’ян: як вдається під час Балу хризантем підтримувати квіткові композиції невідцвітними".