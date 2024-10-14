Секрети Балу хризантем розкрили в харківському екопарку (відео)
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Пресслужба екопарку відповіла на одне з найпопулярніших питань харків’ян: як вдається під час Балу хризантем підтримувати квіткові композиції невідцвітними.
“Нас дуже часто у соціальних мережах запитують: «Як під час Балу хризантем ми доглядаємо за квітами та підтримуємо їх у такому неймовірно чудовому вигляді?» По-перше, для Балу хризантем ми використовуємо пізні сорти квітів, а тому бутони довше не вʼянуть. По-друге, наші працівники дуже пильно слідкують за кожною квітковою композицією, а коли помічають, що якась квіточка зівʼяла, то її одразу замінюють на нову — свіжу та красиву”, — пояснили в екопарку.
Відео: Харківський екопарк
Також співробітники наголосили, що квіти постійно поливають водою.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 17:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба екопарку відповіла на одне з найпопулярніших питань харків’ян: як вдається під час Балу хризантем підтримувати квіткові композиції невідцвітними".