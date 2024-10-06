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Бал хризантем відкрили в екопарку під Харковом (відео)

Репортаж 14:38   06.10.2024
Оксана Горун
Бал хризантем відкрили в екопарку під Харковом (відео) Бал хризантем відкрили в харківському екопарку. Фото: скриншот

6 жовтня, традиційно – до Дня вчителя, харківський екопарк проводить бал хризантем на території, яку в 2022 році окупували, жорстоко обстрілювали та замінували росіяни.

“Як і щороку, ми відкрили до Дня вчителя наш Бал хризантем. Безумовно, нам важко та складно, як і всьому Харкову та Україні. Проте наше осіннє квіткове свято відбувається уже вдруге під час війни наперекір усім перешкодам! Ми робимо це, щоб показати ще один приклад незламності нашого рідного міста. І щоб за хорошою традицією привітати наших вчителів, подякувати їм за їхнє добре серце, терпіння та мудрість від усіх харків’ян”, — прокоментувала опубліковане відео пресслужба екопарку.

Відео: Харківський екопарк

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 14:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 жовтня, традиційно – до Дня вчителя, харківський екопарк проводить бал хризантем на території, яку в 2022 році окупували, жорстоко обстрілювали та замінували росіяни".