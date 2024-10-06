Бал хризантем відкрили в екопарку під Харковом (відео)
Бал хризантем відкрили в харківському екопарку. Фото: скриншот
6 жовтня, традиційно – до Дня вчителя, харківський екопарк проводить бал хризантем на території, яку в 2022 році окупували, жорстоко обстрілювали та замінували росіяни.
“Як і щороку, ми відкрили до Дня вчителя наш Бал хризантем. Безумовно, нам важко та складно, як і всьому Харкову та Україні. Проте наше осіннє квіткове свято відбувається уже вдруге під час війни наперекір усім перешкодам! Ми робимо це, щоб показати ще один приклад незламності нашого рідного міста. І щоб за хорошою традицією привітати наших вчителів, подякувати їм за їхнє добре серце, терпіння та мудрість від усіх харків’ян”, — прокоментувала опубліковане відео пресслужба екопарку.
Відео: Харківський екопарк
Читайте також: Дощі йдуть на Харківщину: коли розпочнуться, повідомив Гідрометцентр
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: бал, новини Харкова, хризантемы, экопарк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Бал хризантем відкрили в екопарку під Харковом (відео)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 14:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 жовтня, традиційно – до Дня вчителя, харківський екопарк проводить бал хризантем на території, яку в 2022 році окупували, жорстоко обстрілювали та замінували росіяни".