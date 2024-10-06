Бал хризантем відкрили в екопарку під Харковом (відео)

6 жовтня, традиційно – до Дня вчителя, харківський екопарк проводить бал хризантем на території, яку в 2022 році окупували, жорстоко обстрілювали та замінували росіяни.

“Як і щороку, ми відкрили до Дня вчителя наш Бал хризантем. Безумовно, нам важко та складно, як і всьому Харкову та Україні. Проте наше осіннє квіткове свято відбувається уже вдруге під час війни наперекір усім перешкодам! Ми робимо це, щоб показати ще один приклад незламності нашого рідного міста. І щоб за хорошою традицією привітати наших вчителів, подякувати їм за їхнє добре серце, терпіння та мудрість від усіх харків’ян”, — прокоментувала опубліковане відео пресслужба екопарку.