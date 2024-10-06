Дощі йдуть на Харківщину: коли розпочнуться, повідомив Гідрометцентр
Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував втішний прогноз: уже завтра, 7 жовтня, можливі невеликі дощі, а далі вони посиляться.
Дощ та гроза на Харківщині з’явилися в прогнозі синоптиків уперше за тривалий час.
Так, у центрі з гідрометеорології повідомили, що вже 7 жовтня на Харківщині очікується короткочасний дощ та місцями гроза. При цьому температура повітря продовжуватиме бути незвично високою для жовтня – 21 – 26º вдень.
Уже у вівторок, 8 жовтня, синоптики прогнозують дощ – не “місцями” і “короткочасний”, а цілком повноцінний. Також у прогнозі – зниження температури вдень до 11 – 16º.
Укргідрометцентр у своєму прогнозі на 7-8 жовтня інформує, що дощ очікується “помірний, подекуди значний” – розпочнеться вдень 7 жовтня і продовжиться вночі з 7 на 8 жовтня.
Поки мешканців, поля та ліси Харківщини мучить посуха, північні та західні регіони України заливають дощі. Український гідрометцентр видав кілька попереджень щодо них. У тому числі поінформував про ймовірне підняття рівня води в річках Прут і Сірет на Заході України 5-6 жовтня. А також – оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища для Києва – у зв’язку зі сильною зливою та грозою, що очікувалася вночі з 5 на 6 жовтня.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував втішний прогноз: уже завтра, 7 жовтня, можливі невеликі дощі, а далі вони посиляться".