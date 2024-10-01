Аномально теплий і майже без опадів: яким був вересень у Харкові й області
Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології підбили підсумки вересня.
«Вересень виявився аномально теплим, сухим та сонячним. Опадів протягом місяця майже не було. Середня декадна температура повітря виявилася найвищою за весь період спостережень. Переходу середньодобової температури повітря через межу +15° відмічено не було, триває метеорологічне літо. В окремих районах північної та центральної частин області спостерігалися заморозки на висоті 2 см від поверхні ґрунту, інтенсивністю 0,4° морозу», – йдеться у повідомлені.
Протягом вересня на Харківщині утримувалася повітряно-ґрунтова посуха, додали синоптики. Такі умови стали несприятливими для сівби озимих культур.
«Високі денні температури повітря, відсутність істотних опадів, низька відносна вологість повітря, суховійні явища створювали несприятливі умови для накопичення вологи у ґрунті на площах, призначених під сівбу озимини та появи сходів на вже засіяних полях. Верхні шари ґрунту (0-10 та 0-20 см) були зовсім сухими», – додали у гідрометцентрі.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології підбили підсумки вересня.".