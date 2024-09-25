Температура вище норми: прогноз на жовтень у Харкові й області

Очікується, що жовтень у Харківській області буде теплішим за норму на 1 градус, а опадів випаде стільки, скільки й має бути.

Прогноз на другий місяць осені зробив Регіональний центр із гідрометеорології.

Так, у жовтні цьогоріч середньомісячна температура повітря може становити 9,2 градуса тепла, при цьому кліматична норма – 8,1 градуса.

Норма опадів у цей період становить 46 мм. Очікується, що упродовж жовтня саме стільки дощів і проллється.