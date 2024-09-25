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Температура вище норми: прогноз на жовтень у Харкові й області

Погода 14:37   25.09.2024
Вікторія Яковенко
Температура вище норми: прогноз на жовтень у Харкові й області Фото: Василь Голосний

Очікується, що жовтень у Харківській області буде теплішим за норму на 1 градус, а опадів випаде стільки, скільки й має бути.

Прогноз на другий місяць осені зробив Регіональний центр із гідрометеорології.

Так, у жовтні цьогоріч середньомісячна температура повітря може становити 9,2 градуса тепла, при цьому кліматична норма – 8,1 градуса.

Норма опадів у цей період становить 46 мм. Очікується, що упродовж жовтня саме стільки дощів і проллється.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 14:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очікується, що жовтень у Харківській області буде теплішим за норму на 1 градус, а опадів випаде стільки, скільки й має бути.".