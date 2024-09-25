Температура выше нормы: прогноз на октябрь в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Ожидается, что октябрь в Харьковской области будет теплее нормы на 1 градус, а осадков выпадет столько, сколько и должно быть.
Прогноз на второй месяц осень сделал Региональный центр по гидрометеорологии.
Так, в октябре среднемесячная температура воздуха может составлять 9,2 градуса тепла, при этом климатическая норма – 8,1 градуса.
Норма осадков в этот период составляет 46 мм. Ожидается, что за октябрь именно столько дождей и прольется.
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- Категории: Общество, Погода, Харьков; Теги: октябрь, осадки, погода, прогноз, региональный, синоптики, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 14:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ожидается, что октябрь в Харьковской области будет теплее нормы на 1 градус, а осадков выпадет столько, сколько и должно быть.".