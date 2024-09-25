Температура выше нормы: прогноз на октябрь в Харькове и области

Ожидается, что октябрь в Харьковской области будет теплее нормы на 1 градус, а осадков выпадет столько, сколько и должно быть.

Прогноз на второй месяц осень сделал Региональный центр по гидрометеорологии.

Так, в октябре среднемесячная температура воздуха может составлять 9,2 градуса тепла, при этом климатическая норма – 8,1 градуса.

Норма осадков в этот период составляет 46 мм. Ожидается, что за октябрь именно столько дождей и прольется.