Сегодня 25 сентября: какой день в истории

25 сентября 2020 года произошла авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевом, в которой погибли военные летчики и курсанты ХНУПС им. Кожедуба. В 1992-м открыли канал, соединивший Черное и Северное моря (сквозь систему рек). В 1983-м произошел «Большой побег» из тюрьмы Мэйз в Великобритании. В 1789-м в США приняли первые десять поправок к конституции, которые известны как «Билль о правах». В 1555-м протестантство получило официальный статус религии.

Праздники и памятные даты 25 сентября

25 сентября в мире – Всемирный день мечты, Всемирный день фармацевта, Всемирный день легких и Международный день осведомленности об атаксии.

Также отмечают: День комиксов, День одного замечательного музыкального хита, День математических рассказов, Всемирный день школьного молока и День женского здоровья и фитнеса (оба отмечают в последнюю среду сентября).

25 сентября в истории

25 сентября 1555 года в Германии протестантство приобрело официальный статус религии. Это было прописано в условиях Аугсбургского мира между протестантскими князьями страны и императором Карлом V Габсбургом. Подробнее.

25 сентября 1789 года Конгресс США поддержал первые десять поправок к конституции. Они известны как «Билль о правах». Подробнее.

25 сентября 1983 года произошел побег из тюрьмы Мэйз в Великобритании, известный как «Большой побег». На свободу вырвались 38 членов Временной Ирландской республиканской армии (ВИРА). Это национально-освободительная организация, которая боролась за независимость Северной Ирландии, однако действовала в основном террористическими методами.

Побег стал самым масштабным в британской истории по количеству вырвавшихся на свободу одновременно узников. Да и тюрьма, из которой они умудрились скрыться, – очень непростая. Мэйз расположена в графстве Антрим в Северной Ирландии. В 1980-х она считалась одной из самых защищенных в Европе. Именно поэтому там отбывали наказание террористы и участники военизированных действий конфликта в Северной Ирландии. Территория Мэйз — настоящий лабиринт. По периметру она обнесена заборами высотой 4,6 метра. Сами здания, где содержали узников (так называемые Н-блоки – по их форме), дополнительно огородили бетонными стенами высотой 5,5 метра. Поверх них шла колючая проволока. Все ворота комплекса были из цельной стали и управлялись электроникой. Бегство из Мэйз было очень непростой задачей, поэтому и операция получилась похожей на боевик.

Планировали операцию в течение нескольких месяцев. Двое из заключенных – Бобби Стори и Герри Келли – заранее пошли работать санитарами в блоке Н7. Они установили почти «приятельские» отношения с охранниками. Это, а также относительно свободное передвижение позволило им изучить все слабые места в системе. С помощью единомышленников из ВИРА эти двое смогли протащить с воли в застенки шесть единиц оружия.

Применили его 25 сентября. В начале, угрожая тюремщикам, заключенные установили контроль над блоком Н7. При этом нескольких тюремных охранников ранили, поднять тревогу им не дали. Далее часть участников побега переоделась в униформы тюремщиков. Часть осталась контролировать ситуацию в захваченном блоке и тюремщиков-заложников. Эта группа должна была разойтись обратно по камерам после того, как товарищи покинут тюрьму. Чтобы передвигаться по территории Мэйз, беглецы захватили грузовик с продуктами, прибывший в блок Н7 примерно через час после начала операции. Всех, кто был в грузовике, кроме водителя, завели в блок – к тюремщикам. А водителю, угрожая оружием, объяснили, что ему делать: он должен был привезти заключенных к главным воротам. При разговоре с водителем Бобби Стори предупредил его: «Этот парень (Герри Келли) отбывает 30-летний срок и он без колебаний пристрелит тебя, если будет вынужден. Ему нечего терять». 37 заключенных забрались в фургон, а Герри Келли лежал на полу кабины, нацелив на водителя пистолет.

Так добрались к главным воротам. Дальше нужно было захватить сторожку, чтобы открыть их. «На дело» отправились десять заключенных, надевших униформу охранников. В сторожке они взяли в заложники еще одну партию тюремщиков. Однако с этого момента все не шло так «гладко», как с самого начала. Один из охранников смог подать сигнал тревоги – на запрос интеркома старший охранник, которому угрожали оружием, сообщил, что кнопку нажали случайно. Постепенно количество заложников у заключенных увеличивалось – тюремщики прибывали на работу и оказывались в руках террористов. Контролировать такое количество людей становилось все сложнее. Одному из офицеров – Джеймсу Феррису удалось выскочить из сторожки. Он побежал поднимать тревогу, но один из заключенных догнал его и трижды ударил кинжалом в грудь (несмотря на это следствие установило, что Феррис умер не от ножевых ранений, а из-за сердечного приступа). Далее этот же заключенный ранил еще трех офицеров — драку с вышки увидел солдат, но руководству сообщил, что дерутся тюремные охранники, ведь беглец был в форме. В дальнейшем одному из охранников все же удалось поднять тревогу, но уже тогда, когда заключенные смогли открыть главные ворота. Дальнейшее бегство в сторону внешнего ограждения стало хаотическим: кто-то из заключенных бежал; несколько человек пытались вырваться на автомобиле, но разбили его; двоих догнали, одного ранили. В результате внешнюю ограду смогли перелезть 35 беглецов.

Во время событий в тюрьме они ранили 20 тюремщиков, еще 13 избили, а один (Феррис) скончался. На свободе беглецов должны были ждать члены ВИРА с транспортом, но со своими спасателями заключенные разминулись буквально на минуты. В результате далее бежали сами, кто как мог: скрываясь, угоняя авто у местных и т.д. 15 беглецов поймали в тот же день (причем четверо из них прятались в водоеме, используя трубки для дыхания). Еще четверых поймали за следующие два дня. Другие добрались до базы ВИРА, где им предложили либо вернуться на службу в организации, либо получить новые личности и уехать в США. Понятно, что беглецов разыскивали и дальше, судьбы их сложились по-разному: от гибели при участии в деятельности ВИРА или задержания и наказания за годы после бегства — и до амнистии, уже в двухтысячных.

25 сентября 1992 года после более чем 30 лет строительства открыли канал Рейн-Майн-Дунай. Подробнее.

25 сентября 2020 года произошла авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевом. Подробнее. Виновные в трагедии до сих пор не определены, а судебное разбирательство вязнет в процедурных моментах. В мае 2024 года «Суспільне» сообщало, что в полтавском суде решили создать коллегию для рассмотрения дела.

Церковный праздник 25 сентября

25 сентября чтят память преподобной Евфросинии Александрийской. Она была единственным ребенком состоятельных родителей. Жила девушка в Александрии в начале V века. Ее мать рано умерла, дочь воспитывал отец – глубоко верующий христианин. Когда Евфросинии исполнилось 18 лет, отец хотел выдать ее замуж. За благословением на брак он отправился в монастырь к своему наставнику. Игумен поговорил с девушкой и дал благословение, однако она стремилась к монашеской жизни. Евфросиния тайно приняла постриг от монаха-путешественника и покинула родной дом. Она боялась, что в женском монастыре отец найдет ее, и пришла в мужской (тот самый, который с детства посещала с отцом). Она выдала себя за евнуха Измарагда. Иноки не узнали девушку и приняли в обитель. Она прожила там в отдельной келье 38 лет. Отец Евфросинии тосковал по ней и не раз, по совету настоятеля, беседовал с монахом Измарагдом, открывая ему свою печаль. Перед смертью преподобная Евфросиния открыла отцу свою тайну и просила, чтобы никто, кроме него, не готовил ее тело к погребению. Похоронив дочь, отец раздал все свое имущество и принял постриг. Десять лет, вплоть до своей смерти, он трудился в келье своей дочери.

Народные приметы

Если 25 сентября будет ясный день, то хорошая погода установится надолго.

Если слышен гром – осень будет теплой.

Ливень в этот день – к затяжной зиме.

Что нельзя делать 25 сентября

Нельзя лениться и бездельничать.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя ссориться.