Аномально теплый и почти без осадков: каким был сентябрь в Харькове и области

Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии подвели итоги сентября.

«Сентябрь оказался аномально теплым, сухим и солнечным. Осадков за месяц почти не было. Средняя декадная температура воздуха оказалась самой высокой за весь период наблюдений. Перехода среднесуточной температуры воздуха через предел +15° не отмечено, продолжается метеорологическое лето. В отдельных районах северной и центральной частей области наблюдались заморозки на высоте 2 см от поверхности почвы, интенсивностью 0,4° мороза», — говорится в сообщении.

В течение сентября в Харьковской области содержалась воздушно-грунтовая засуха, добавили синоптики. Такие условия стали неблагоприятными для посева озимых культур.

«Высокие дневные температуры воздуха, отсутствие существенных осадков, низкая относительная влажность воздуха, суховейные явления создавали неблагоприятные условия для накопления влаги в почве на площадях, предназначенных для посева озимых и появления всходов на уже засеянных полях. Верхние слои грунта (0-10 и 0-20 см) были сухими», — добавили в гидрометцентре.