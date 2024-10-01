Live
  • Вт 01.10.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.22
  • EUR 46.15

Аномально теплый и почти без осадков: каким был сентябрь в Харькове и области

Общество 13:35   01.10.2024
Виктория Яковенко
Аномально теплый и почти без осадков: каким был сентябрь в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии подвели итоги сентября.

«Сентябрь оказался аномально теплым, сухим и солнечным. Осадков за месяц почти не было. Средняя декадная температура воздуха оказалась самой высокой за весь период наблюдений. Перехода среднесуточной температуры воздуха через предел +15° не отмечено, продолжается метеорологическое лето. В отдельных районах северной и центральной частей области наблюдались заморозки на высоте 2 см от поверхности почвы, интенсивностью 0,4° мороза», — говорится в сообщении.

В течение сентября в Харьковской области содержалась воздушно-грунтовая засуха, добавили синоптики. Такие условия стали неблагоприятными для посева озимых культур.

«Высокие дневные температуры воздуха, отсутствие существенных осадков, низкая относительная влажность воздуха, суховейные явления создавали неблагоприятные условия для накопления влаги в почве на площадях, предназначенных для посева озимых и появления всходов на уже засеянных полях. Верхние слои грунта (0-10 и 0-20 см) были сухими», — добавили в гидрометцентре.

Читайте также: Температура выше нормы: прогноз на октябрь в Харькове и области

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал
Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал
30.09.2024, 09:48
Главные новости Харькова 1 октября: движение остановили, Терехов вернулся
Главные новости Харькова 1 октября: движение остановили, Терехов вернулся
01.10.2024, 14:19
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
01.10.2024, 13:05
Терехов: С этого дня начнут освещать дворы и центральные улицы Харькова
Терехов: С этого дня начнут освещать дворы и центральные улицы Харькова
30.09.2024, 18:53
Ситуация в Волчанске: британская разведка прогнозирует успех СОУ
Ситуация в Волчанске: британская разведка прогнозирует успех СОУ
01.10.2024, 14:16
За 50 тыс. грн обещал восстановить права: житель Мерефы получил подозрение
За 50 тыс. грн обещал восстановить права: житель Мерефы получил подозрение
01.10.2024, 14:47

Новости по теме:


Вы читали новость: «Аномально теплый и почти без осадков: каким был сентябрь в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 13:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии подвели итоги сентября.".