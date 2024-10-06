Дожди идут на Харьковщину: когда начнутся, сообщил Гидрометцентр

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал утешительный прогноз: уже завтра, 7 октября, возможны небольшие дожди, а далее они усилятся.

Дождь и гроза на Харьковщине появились в прогнозе синоптиков впервые за длительное время.

Так, в центре по гидрометеорологии сообщили, что уже 7 октября на Харьковщине ожидается кратковременный дождь и местами гроза. При этом температура воздуха продолжит быть непривычно высокой для октября — ​​21 – 26º днем.

Уже во вторник, 8 октября синоптики прогнозируют дождь — не «местами» и «кратковременный», а вполне полноценный. Также в прогнозе — понижение температуры днем до 11 – 16º.

Укргидрометцентр в своем прогнозе на 7-8 октября информирует, что дождь ожидается «умеренный, местами значительный» — начнется днем 7 октября и продолжится ночью с 7 на 8 октября.

Пока жителей, поля и леса Харьковщины мучит засуха, северные и западные регионы Украины заливают дожди. Украинский гидрометцентр выдал несколько предупреждений в связи с ними. В том числе, проинформировал о вероятном подъеме уровня воды в реках Прут и Сирет на Западе Украины 5-6 октября. А также — объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях для Киева — в связи с ожидавшимся ночью с 5 на 6 октября сильным ливнем и грозой.