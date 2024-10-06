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Дожди идут на Харьковщину: когда начнутся, сообщил Гидрометцентр

Харьков 11:01   06.10.2024
Оксана Горун
Дожди идут на Харьковщину: когда начнутся, сообщил Гидрометцентр Фото: Василий Голосный

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал утешительный прогноз: уже завтра, 7 октября, возможны небольшие дожди, а далее они усилятся.

Дождь и гроза на Харьковщине появились в прогнозе синоптиков впервые за длительное время.

Так, в центре по гидрометеорологии сообщили, что уже 7 октября на Харьковщине ожидается  кратковременный дождь и местами гроза. При этом температура воздуха продолжит быть непривычно высокой для октября — ​​21 – 26º днем.

Уже во вторник, 8 октября синоптики прогнозируют дождь — не «местами» и «кратковременный», а вполне полноценный. Также в прогнозе — понижение температуры днем до 11 – 16º.

Укргидрометцентр в своем прогнозе на 7-8 октября информирует, что дождь ожидается «умеренный, местами значительный» — начнется днем 7 октября и продолжится ночью с 7 на 8 октября.

дождь начнется в понедельник 7 октября в Харькове и области
Скриншот

Пока жителей, поля и леса Харьковщины мучит засуха, северные и западные регионы Украины заливают дожди. Украинский гидрометцентр выдал несколько предупреждений в связи с ними. В том числе, проинформировал о вероятном подъеме уровня воды в реках Прут и Сирет на Западе Украины  5-6 октября. А также — объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях для Киева — в связи с ожидавшимся ночью с 5 на 6 октября сильным ливнем и грозой.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 11:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал утешительный прогноз: уже завтра, 7 октября, возможны небольшие дожди, а далее они усилятся".