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Бал хризантем открыли в экопарке под Харьковом (видео)

Общество 14:38   06.10.2024
Оксана Горун
Бал хризантем открыли в экопарке под Харьковом (видео) В экопарке начался бал хризантем. Фото: скриншот

6 октября, традиционно — ко Дню учителя, харьковский экопарк проводит бал хризантем на территории, которую в 2022 году оккупировали, жестоко обстреливали и заминировали россияне.

«Как и каждый год, мы открыли ко Дню учителя наш Бал хризантем. Безусловно, нам сложно, как и всему Харькову и Украине. Однако наш осенний цветочный праздник проходит уже во второй раз во время войны наперекор всем препятствиям! Мы делаем это, чтобы показать еще один пример несокрушимости нашего родного города. И чтобы по хорошей традиции поздравить наших учителей, поблагодарить за их доброе сердце, терпение и мудрость от всех харьковчан», — прокомментировала опубликованное видео пресс-служба экопарка.

Видео: Харьковский экопарк

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 14:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 октября, традиционно — ко Дню учителя, харьковский экопарк проводит бал хризантем на территории, которую в 2022 году оккупировали, жестоко обстреливали и заминировали россияне".