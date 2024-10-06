Бал хризантем открыли в экопарке под Харьковом (видео)

6 октября, традиционно — ко Дню учителя, харьковский экопарк проводит бал хризантем на территории, которую в 2022 году оккупировали, жестоко обстреливали и заминировали россияне.

«Как и каждый год, мы открыли ко Дню учителя наш Бал хризантем. Безусловно, нам сложно, как и всему Харькову и Украине. Однако наш осенний цветочный праздник проходит уже во второй раз во время войны наперекор всем препятствиям! Мы делаем это, чтобы показать еще один пример несокрушимости нашего родного города. И чтобы по хорошей традиции поздравить наших учителей, поблагодарить за их доброе сердце, терпение и мудрость от всех харьковчан», — прокомментировала опубликованное видео пресс-служба экопарка.

Видео: Харьковский экопарк