Бал хризантем открыли в экопарке под Харьковом (видео)
В экопарке начался бал хризантем. Фото: скриншот
6 октября, традиционно — ко Дню учителя, харьковский экопарк проводит бал хризантем на территории, которую в 2022 году оккупировали, жестоко обстреливали и заминировали россияне.
«Как и каждый год, мы открыли ко Дню учителя наш Бал хризантем. Безусловно, нам сложно, как и всему Харькову и Украине. Однако наш осенний цветочный праздник проходит уже во второй раз во время войны наперекор всем препятствиям! Мы делаем это, чтобы показать еще один пример несокрушимости нашего родного города. И чтобы по хорошей традиции поздравить наших учителей, поблагодарить за их доброе сердце, терпение и мудрость от всех харьковчан», — прокомментировала опубликованное видео пресс-служба экопарка.
Видео: Харьковский экопарк
Читайте также: Дожди идут на Харьковщину: когда начнутся, сообщил Гидрометцентр
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: бал, новости Харькова, хризантемы, экопарк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Бал хризантем открыли в экопарке под Харьковом (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 14:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 октября, традиционно — ко Дню учителя, харьковский экопарк проводит бал хризантем на территории, которую в 2022 году оккупировали, жестоко обстреливали и заминировали россияне".