Секреты Бала хризантем раскрыли в харьковском экопарке (видео)

Пресс-служба экопарка ответила на один из наиболее популярных вопросов харьковчан: как удается во время Бала хризантем поддерживать цветочные композиции неувядающими.

«Нас очень часто в социальных сетях спрашивают: «Как во время Бала хризантем мы ухаживаем за цветами и поддерживаем их в таком невероятно замечательном виде?» Во-первых, для Бала хризантем мы используем поздние сорта цветов, а потому бутоны дольше не увядают. Во-вторых, наши работники очень пристально следят за каждой цветочной композицией, а когда замечают, что какой-то цветок увял, то его сразу заменяют новым — свежим и красивым», — пояснили в экопарке.

Видео: Харьковский экопарк

Также сотрудники отметили, что цветы постоянно поливают водой.