Секреты Бала хризантем раскрыли в харьковском экопарке (видео)
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Пресс-служба экопарка ответила на один из наиболее популярных вопросов харьковчан: как удается во время Бала хризантем поддерживать цветочные композиции неувядающими.
«Нас очень часто в социальных сетях спрашивают: «Как во время Бала хризантем мы ухаживаем за цветами и поддерживаем их в таком невероятно замечательном виде?» Во-первых, для Бала хризантем мы используем поздние сорта цветов, а потому бутоны дольше не увядают. Во-вторых, наши работники очень пристально следят за каждой цветочной композицией, а когда замечают, что какой-то цветок увял, то его сразу заменяют новым — свежим и красивым», — пояснили в экопарке.
Видео: Харьковский экопарк
Также сотрудники отметили, что цветы постоянно поливают водой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бал, новости Харькова, хризантемы, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 17:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба экопарка ответила на один из наиболее популярных вопросов харьковчан: как удается во время Бала хризантем поддерживать цветочные композиции неувядающими".