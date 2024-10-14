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Секреты Бала хризантем раскрыли в харьковском экопарке (видео)

Общество 17:05   14.10.2024
Оксана Горун
Секреты Бала хризантем раскрыли в харьковском экопарке (видео) Скриншот

Пресс-служба экопарка ответила на один из наиболее популярных вопросов харьковчан: как удается во время Бала хризантем поддерживать цветочные композиции неувядающими.

«Нас очень часто в социальных сетях спрашивают: «Как во время Бала хризантем мы ухаживаем за цветами и поддерживаем их в таком невероятно замечательном виде?» Во-первых, для Бала хризантем мы используем поздние сорта цветов, а потому бутоны дольше не увядают. Во-вторых, наши работники очень пристально следят за каждой цветочной композицией, а когда замечают, что какой-то цветок увял, то его сразу заменяют новым — свежим и красивым», — пояснили в экопарке.

Видео: Харьковский экопарк

Также сотрудники отметили, что цветы постоянно поливают водой.

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Автор: Оксана Горун
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Бал хризантем открыли в экопарке под Харьковом (видео)

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 17:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба экопарка ответила на один из наиболее популярных вопросов харьковчан: как удается во время Бала хризантем поддерживать цветочные композиции неувядающими".