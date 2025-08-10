Косуля опинилася в пастці на Харківщині: хто її врятував
У Богодухівській громаді Харківської області поліцейський офіцер громади врятував козулю.
«Днями під час патрулювання території громади поліцейський офіцер громади Вадим Заїка помітив налякану козулю, яка потрапила у скрутне становище — тварина заплуталася у сітці та не могла вибратися. Не гаючи часу, правоохоронець обережно підійшов, заспокоїв тварину та допоміг їй звільнитися. Маленька мешканка лісу отримала шанс на життя та зможе повернутися додому», — розповіли на фейсбук-сторінці «Поліцейські офіцери громад у Харківській області».
Нагадаємо, кого з диких звірів можна побачити у Харкові, чому не варто лякатися вужів, що мешкають у центрі міста, та навіщо варто зачиняти вікна у другій половині літа, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів кандидат біологічних наук Станіслав Вітер.
Читайте також: «У нас хороші новини»: хто народився в екопарку під Харковом (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: косуля, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Косуля опинилася в пастці на Харківщині: хто її врятував»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2025 в 11:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Богодухівській громаді Харківської області поліцейський офіцер громади врятував козулю.".