Косуля опинилася в пастці на Харківщині: хто її врятував

Суспільство 11:08   10.08.2025
Олена Нагорна
У Богодухівській громаді Харківської області поліцейський офіцер громади врятував козулю.

«Днями під час патрулювання території громади поліцейський офіцер громади Вадим Заїка помітив налякану козулю, яка потрапила у скрутне становище — тварина заплуталася у сітці та не могла вибратися. Не гаючи часу, правоохоронець обережно підійшов, заспокоїв тварину та допоміг їй звільнитися. Маленька мешканка лісу отримала шанс на життя та зможе повернутися додому», — розповіли на фейсбук-сторінці «Поліцейські офіцери громад у Харківській області».

Нагадаємо, кого з диких звірів можна побачити у Харкові, чому не варто лякатися вужів, що мешкають у центрі міста, та навіщо варто зачиняти вікна у другій половині літа, в  інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів кандидат біологічних наук Станіслав Вітер.

Автор: Олена Нагорна
