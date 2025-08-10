Косуля опинилася в пастці на Харківщині: хто її врятував

У Богодухівській громаді Харківської області поліцейський офіцер громади врятував козулю.

«Днями під час патрулювання території громади поліцейський офіцер громади Вадим Заїка помітив налякану козулю, яка потрапила у скрутне становище — тварина заплуталася у сітці та не могла вибратися. Не гаючи часу, правоохоронець обережно підійшов, заспокоїв тварину та допоміг їй звільнитися. Маленька мешканка лісу отримала шанс на життя та зможе повернутися додому», — розповіли на фейсбук-сторінці «Поліцейські офіцери громад у Харківській області».

