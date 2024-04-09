Более 3000 предпринимателей открыли бизнес в Харькове с начала года

3062 физических лица — предпринимателя зарегистрировали в Харькове в течение января — марта 2024 года. Такие данные привели в мэрии со ссылкой на информацию ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

«За этот же период 198 ФЛП (преимущественно с деоккупированных территорий) выбрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес», — дополнили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Тех, кто зарегистрировал ФЛП больше, чем закрывших их. За тот же период — с января по март — деятельность прекратили 2496 физических лиц — предпринимателей. Еще 196 ФЛП переместили бизнес из Харькова и изменили налоговый адрес.

«На 1 апреля количество физических лиц — предпринимателей в Харькове составило более 118,6 тыс.» — отметили в горсовете.

Ранее в ХОВА рассказали об основных проблемах, которые сейчас беспокоят предпринимателей на Харьковщине (кроме очевидных проблем в сфере безопасности). По словам заместителя начальника ХОВА Евгения Иванова, главный вопрос: «Когда будет свет на наших предприятиях? Когда нас включат? У нас пропадают контракты, портятся оборудование и товар».