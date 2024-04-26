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Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса

Харьков 07:33   26.04.2024
Оксана Горун
Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса Фото: zak.tax.gov.ua

Решение об отмене налогов примут на сессии горсовета. Об этом мэр Харькова сообщил во время международной научной конференции «Экономическое развитие и наследие Семена Кузнеца».

Конференция прошла в Харькове 25 апреля, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Мэр отметил, что из-за постоянных вражеских обстрелов экономика Харькова переживает не лучшие времена. Однако государство и городская власть активно работают над тем, чтобы поддержать харьковских предпринимателей, которые, несмотря на частые обстрелы и проблемы с электроснабжением, остаются в городе. В частности, Игорь Терехов сообщил, что на сессии горсовета будет принято решение об отмене ряда налогов для местного бизнеса (с последующим получением субвенции из государственного бюджета)», — проинформировали в мэрии.

В конференции участвовали экономисты, представители академических, правительственных и частных структур. Обращаясь к ним, мэр выразил надежду, что совместными усилиями удастся создать «экономическую модель развития Харькова».

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрешило местным властям освобождать предпринимателей от трех налогов: единого налога, арендной платы и платы за имущество. По его словам, этот шаг — это возможность снизить нагрузку для Харькова и других территорий.  Терехов назвал это решение «мощным шагом вперед» и пообещал: «Мы отработаем».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 07:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение об отмене налогов примут на сессии горсовета. Об этом мэр Харькова сообщил во время международной научной конференции «Экономическое развитие и наследие Семена Кузнеца»".