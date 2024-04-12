«Отработаем» — Терехов о решении Кабмина по льготам для бизнеса в Харькове

Харьковский горсовет отработает сегодняшнее решение Кабмина по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей.

Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в эфире нацмарафона.

По его словам, предприниматели Харькова откровенно обсудили свои проблемы в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским.

«По итогам этого разговора сегодня было принято решение Кабмина. Мы отработаем. Я уверен, что это решение даст импульс развитию бизнеса, чтобы бизнес оставался. Я очень благодарен всем предпринимателям, которые работают сегодня в таких сложных условиях в Харькове. Эти налоговые льготы, которые будут, я уверен, что мы вместе с государством все это сделаем. Они дадут возможность работать в Харькове, открывать новый бизнес в Харькове. Это мощный шаг вперед», — сказал Терехов.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, что правительство разрешило местным властям освобождать предпринимателей от трех налогов: единого налога, арендной платы и платы за имущество. По его словам, этот шаг — это возможность снизить нагрузку для Харькова и других территорий. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что предпринимателей Харьковщины освободят от уплаты единого налога, арендной платы, налога на недвижимое имущество и землю. Он также уточнил, что это решение касается бизнеса, который продолжает работать в регионе.