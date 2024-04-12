“Відпрацюємо” – Терехов про рішення Кабміну щодо пільг для бізнесу в Харкові
Харківська міськрада відпрацює сьогоднішнє рішення Кабміну щодо зниження податкового навантаження на підприємців.
Про це мер Ігор Терехов повідомив в етері нацмарафону.
За його словами, підприємці Харкова відверто обговорили свої проблеми під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
“За підсумками цієї розмови сьогодні було прийнято рішення Кабміну. Ми відпрацюємо. Я впевнений, що це рішення дасть імпульс розвитку бізнесу, щоб бізнес залишався. Я дуже вдячний всім підприємцям, які працюють сьогодні в таких складних умовах у Харкові. Ці податкові пільги, які будуть, я впевнений, що ми разом з державою все це зробимо. Вони дадуть можливість працювати у Харкові, відкривати новий бізнес у Харкові. Це потужний крок вперед”, – впевнений Терехов.
Нагадаємо, сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що уряд дозволив місцевій владі звільняти підприємців від трьох податків: єдиного податку, орендної плати та плати за майно. За його словами, цей крок – це можливість знизити навантаження для Харкова та інших територій. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що підприємців Харківщини звільнять від сплати єдиного податку, орендної плати, податку на нерухоме майно та землю. Він також уточнив, що це рішення стосується бізнесу, що продовжує працювати у регіоні.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: бізнес, кабмин, налоги, предприниматели, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 19:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада відпрацює сьогоднішнє рішення Кабміну щодо зниження податкового навантаження на підприємців".